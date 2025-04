Homens que mataram mulher por engano são condenados em BH

Os dois homens acusados de matar uma mulher por engano, e tentar matar outro homem, no bairro Vera Cruz, em Belo Horizonte, em 2022, foram condenados, nesta segunda-feira (14). Diogo Bueno e Victor Afonso de Paula foram condenados a 17 anos e meio de prisão. Vanessa Soares Mesquita foi atingida por um disparo durante uma discussão entre os acusados e um eletricista na porta de sua casa.



As filhas e familiares de Vanessa estiveram presentes durante o julgamento, que durou mais de 14 horas, relatando o impacto emocional da perda. "Minha mãe era a minha vida", disse uma das filhas, expressando a dor que a família sente até hoje.



Após o crime, Vitor foi preso rapidamente, enquanto Diogo ficou foragido por mais de um ano, sendo capturado em janeiro de 2024 ao ser reconhecido por policiais civis. A Justiça finalmente trouxe algum alívio para os familiares, apesar da sensação de que a pena não é suficiente para reparar a perda.



