Homens são mortos com mais de 26 tiros em rua do bairro Jardim Alvorada, na capital mineira

Na noite de quinta-feira (05), um duplo homicídio ocorreu no Jardim Alvorada, em Belo Horizonte. As vítimas, Victor Nogueira Leixo, de 25 anos, e um homem conhecido como Caiquinho, foram alvejadas com mais de 26 tiros. Testemunhas relataram que os disparos vieram de um carro com três ocupantes, que se aproximou do veículo das vítimas. Victor, residente em São José da Lapa, estava na capital para se encontrar com uma mulher. A polícia investiga o caso, sendo que Victor possui passagens por furto e lesão corporal.



