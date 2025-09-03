Homens são presos suspeitos de roubar carga de pneus em Belo Horizonte

Dois homens foram presos suspeitos de roubar uma carga de pneus, nesta terça-feira (2), no bairro Paquetá, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar, o motorista, de 24 anos, trabalha como entregador e havia acabado de fazer uma entrega no local quando foi surpreendido por um dos suspeitos, que estava disfarçado com o uniforme de uma empresa de saneamento básico. Ele colocou a arma na cabeça da vítima e anunciou o assalto. O criminoso levou o carro do trabalhador. Após o incidente, a vítima chamou a polícia, que usou o rastreador do veículo para localizar o assaltante. O veículo, carregado com diversas mercadorias, foi encontrado em uma oficina onde outro criminoso atuava como receptador. Ambos os suspeitos têm passagens pela polícia. A polícia apreendeu a arma usada no crime e recuperou parte da carga, incluindo pneus.



