Homens suspeitos de roubar casa e prender moradora em banheiro são presos em BH

Dois homens foram presos após invadir uma casa no bairro Mangabeiras, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. Os suspeitos trancaram a dona da casa no banheiro, enquanto recolhiam objetos de valor. A vítima conseguiu chamar a polícia, que prendeu os suspeitos no local. Eles também invadiram um escritório de advocacia e tentaram entrar em outra moradia, mas não conseguiram. Os homens fazem parte de uma quadrilha especializada em furtos na região metropolitana e possuem histórico de crimes semelhantes, incluindo uma invasão registrada por câmeras no bairro São Luís, na região da Pampulha.



