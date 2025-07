Hospital Risoleta Neves, em BH, anuncia restrição no atendimento devido a superlotação

O hospital Risoleta Neves, no bairro Vila Clóris, na região Norte de Belo Horizonte, anunciou restrição no atendimento, por causa da superlotação da unidade. Os pacientes que foram ao local nesta segunda-feira (14) tiveram que esperar muitas horas por um médico. A unidade, com capacidade para 90 pacientes, registrou 181 pessoas na fila. Desde sexta-feira, o frio contribuiu para o aumento nas demandas graves. Esta é a terceira suspensão do ano. A direção do hospital pediu apoio à rede de urgência e informou que pacientes classificados como não críticos devem procurar outras unidades de saúde.



