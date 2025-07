Idosa de 70 anos cai com carro em córrego na Pampulha, em BH

Uma idosa, de 70 anos, ficou ferida ao perder o controle do carro e cair em um córrego, no bairro Urca, região da Pampulha, em Belo Horizonte. O acidente ocorreu por volta das 17 horas na avenida Professor Clóvis Salgado. Segundo o Corpo de Bombeiros, a motorista colidiu com uma motocicleta antes da queda. Testemunhas retiraram a vítima das ferragens antes da chegada dos bombeiros. Lucas, testemunha do acidente, relatou que a idosa pode ter passado mal ao volante. Ela foi resgatada consciente e apresentava ferimentos no ombro. O veículo, com airbags acionados, foi retirado do local às 19 horas após acionamento do seguro.



