Idosa desce de ônibus e é atropelada pelo veículo em Belo Horizonte

Uma senhora de 60 anos, identificada como Tereza Figueira Alves, morreu atropelada por um ônibus na rua Gabriela Leite Araújo, no bairro Mineirão, em Belo Horizonte. Após descer do coletivo, ela tentou subir na calçada quando o veículo arrancou, fazendo as rodas traseiras passarem sobre suas pernas. A ambulância do SAMU atestou o óbito no local. Até o momento, o motorista não foi identificado. Segundo a polícia, ele pode não ter percebido o atropelamento. A investigação continua para esclarecer as circunstâncias do acidente.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!