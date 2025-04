Idosa é assaltada e agredida ao sair de farmácia na região Nordeste de Belo Horizonte

Uma idosa, de 74 anos, foi assaltada ao sair de uma farmácia no bairro Fernão Dias, na região Nordeste de Belo Horizonte. Quando entrou no carro, um homem se aproximou, sentou-se ao lado dela e exigiu os pertences. Ela gritou por socorro enquanto o criminoso a agredia e roubava. Ele levou a bolsa e a carteira da vítima. O suspeito foi contido por testemunhas até a chegada da polícia. Jonathan Pereira Bertolino, de 33 anos, foi preso em flagrante com um canivete usado para intimidar a idosa. Ele possui antecedentes criminais por roubos.



