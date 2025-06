Idosa é flagrada furtando lâmpadas e veneno para ratos em loja de Belo Horizonte

Uma idosa é suspeita de furtar lâmpadas e veneno para rato em uma loja de material elétrico na manhã dessa terça-feira (03), no bairro Palmares, região Oeste de Belo Horizonte. As câmeras de segurança registraram a mulher escondendo os produtos sob a saia enquanto simulava ser cliente. Graziella, proprietária da loja, relatou que o furto ocorreu quando a idosa solicitou um orçamento, distraindo a funcionária que estava presente. Graziella, dona da loja, também mencionou que a idosa já é conhecida na região por práticas similares em outras lojas. O valor total dos itens furtados foi estimado entre R$ 80 e R$ 90.



