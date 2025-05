Idosa não resiste e número de mortos de acidente de ônibus na MG-223 sobe para 12

Uma idosa, de 73 anos, faleceu um mês após o acidente de ônibus na MG 223, próximo a Araguari, cidade a 671 km de Belo Horizonte. O filho dela continua internado, mas deve receber alta nesta quinta-feira (08). Uma bebê, nascida após o resgate, continua na UTI Neonatal. Com o falecimento da idosa, o acidente elevou o número de mortos para 12. O ônibus, que havia partido de Anápolis rumo a São Paulo , tinha diversas autuações anteriores. Um detalhe curioso da investigação é o fato do nome da empresa ter sido pichado, o que está sob apuração da Polícia Civil, que também busca determinar as responsabilidades do acidente.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!