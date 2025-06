Idosa perde mais de R$ 19 mil em golpe de falsa advogada em Belo Horizonte

Uma idosa, de 82 anos, foi vítima de um golpe aplicado por uma falsa advogada, que resultou em um prejuízo superior a R$ 19 mil. Yara Caldeira recebeu uma ligação de uma mulher que se passou por advogada e utilizou informações de um processo judicial em que a aposentada estava envolvida para obter dados da conta bancária. Apesar de não ter fornecido a senha, transferências e compras não autorizadas foram realizadas. Os criminosos ainda tentaram realizar um empréstimo de mais de R$ 60 mil em seu nome, mas a transação foi bloqueada. Assustada com o acesso dos criminosos às suas informações pessoais, ela afirma: "Não estou podendo confiar nem numa ligação". Yara registrou boletim de ocorrência e aguarda respostas do banco para reaver o valor perdido.



