Idosa que ficou dois dias desaparecida é encontrada ferida em mata no Norte de Minas

Uma idosa, de 61 anos, que estava desaparecida há dois dias, foi encontrada no domingo (13) em uma área de mata na comunidade Lapinha dos Gamas, em Coração de Jesus, a 463 km de Belo Horizonte. A mulher foi localizada com hematomas no corpo, roupas rasgadas e estava em estado de choque. Segundo a família, marcas de sangue foram descobertas na casa e R$ 11 mil sumiram, levantando a hipótese de roubo. A vítima foi levada ao hospital em Montes Claros e o estado de saúde dela é estável. A Polícia Civil vai investigar o caso.



