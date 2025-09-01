Idosa tem prejuízo de quase R$ 10 mil ao ter cartão trocado em caixa eletrônico na Grande BH

Uma idosa foi vítima de um golpe em um caixa eletrônico, no mercado central de Contagem, na região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a família, os suspeitos trocaram o cartão da mulher e fizeram três compras, que totalizaram R$ 9.406,00. O caso aconteceu no dia 26 de agosto.



O crime foi registrado por câmeras de segurança. Em plena luz do dia, a vítima foi cercada por três pessoas que a ofereceram ajuda no caixa eletrônico, enquanto ela realizava um saque. Nesse momento, a idosa teve os cartões trocados por um dos suspeitos.



A princípio, eles parecem clientes que aguardam na fila para utilizar o caixa. Assim que sai do caixa, a idosa é abordada por um homem vestido com roupa cinza. Ele parece falar algo com ela, que a faz voltar para o caixa. Nas imagens, é possível ver que o suspeito está com um cartão amarelo nas mãos. Ele "ajuda" a mulher em alguma tarefa no caixa e aperta os botões na falsa ação de um auxílio.



Até então, parece uma ação normal. Mas, em determinado momento do vídeo, o homem chega a pegar o cartão da senhora e troca rapidamente por outro, sem que ela perceba. Ele finge continuar a ajudar ela mas rapidamente vai embora. Em seguida, chega um outro homem de branco que parece tentar uma ação no caixa mas sem sucesso. Ele chega a conversar com a vítima, que parece um pouco perdida.



A vítima foi embora e fez compras em um supermercado. Ao tentar pagar pelos produtos, ela levou um susto: o cartão estava bloqueado. A idosa chamou a filha, que a acompanhou até a agência. No local, elas perceberam que o cartão que estava com a senhora não era dela e havia sido trocado. A mulher registrou um boletim de ocorrência e aguarda pela localização do suspeito.



