Idoso é atacado com golpes de faca por jovem em lava jato de BH

Um idoso, de 62 anos, foi atacado com golpes de faca por uma jovem, de 19 anos, na noite desta terça-feira(4), em Belo Horizonte. O crime ocorreu em um lava jato no bairro Nova Floresta, na região nordeste de BH. O estado de saúde da vítima é considerado grave. A Polícia apura o motivo do crime, uma vez que os dois envolvidos apresentaram versões divergentes sobre os acontecimentos. A vítima foi sozinha para o Hospital Odilon Behrens. Veja a reportagem completa no vídeo acima.