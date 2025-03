Idoso é atropelado por carro e cai desacordado na calçada em Itamarandiba (MG)

Um idoso, de 64 anos, foi atropelado em Itamarandiba, cidade a 406 km de Belo Horizonte. Câmeras de segurança flagraram o momento do acidente. A vítima caminhava pela rua, apoiado em uma bengala, quando um carro se aproximou e atingiu o idoso.



Com o impacto, ele caiu desacordado na calçada. Pessoas que passavam na hora prestaram os primeiros socorros. O homem teve apenas ferimentos leves, mas ficou com muitas dores pelo corpo.



O motorista que causou o acidente fugiu do local. Segundo a polícia, ele já foi identificado, mas segue foragido. Amigos confirmaram que apesar do susto, o idoso passa bem. O médico que fez o atendimento, foi até a casa dele e gravou um vídeo.



