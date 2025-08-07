Idoso é encontrado após ficar cinco dias fora de casa e caso acende alerta para falhas de memória

Após cinco dias desaparecido, o idoso José Lincoln Ferraz, de 73 anos, foi encontrado por um motorista de aplicativo em Belo Horizonte. Lincoln havia sumido devido a problemas de memória que o impediram de retornar para casa. O motorista, tocado pela cobertura na ** RECORD **, reconheceu o idoso e o levou em segurança. A família, emocionada, planeja cuidados médicos e adquiriu uma tag localizadora para prevenir novos incidentes. A história ressalta a importância de tecnologias e cuidados extras para idosos com problemas de memória.



