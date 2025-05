Idoso é morto a tiros em Belo Horizonte e polícia aponta dívida como motivação do crime

Um idoso, de 62 anos, foi morto a tiros na tarde desta segunda-feira (19), na rua Maria da Conceição, no bairro Goiânia, na região Nordeste de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar, na tentativa de escapar, o idoso tentou se esconder atrás de um carro, mas sem sucesso. Imagens de câmeras de segurança capturaram o momento em que o motociclista desce do veículo e atira 20 vezes contra a vítima usando uma pistola 9 milímetros. O suspeito, de 29 anos, apontado como mandante do crime, é um dos líderes do tráfico de drogas na região. Ele foi preso em flagrante.



