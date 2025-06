Idoso é preso por importunar sexualmente pacientes de UPA em BH

Um idoso, de 69 anos, foi detido por importunação sexual na noite dessa terça-feira (03), na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Odilon Behrens, no bairro São Cristóvão, região Noroeste de Belo Horizonte. Pacientes relataram que ele se comportava de forma inadequada na sala de espera. "Ele estava mordendo os lábios e fazendo movimentos impróprios", contou uma vítima, que aguardava atendimento para hipertensão e alertou outros presentes. A vítima ainda desabafou sobre o trauma de buscar socorro para saúde e ter a consulta interrompida por tal situação. A Guarda Municipal localizou o suspeito em um bar próximo e o conduziu à delegacia sem resistência.



