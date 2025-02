Idoso é resgatado após cair em vão entre paredes para tentar salvar galinha na Grande BH

Um idoso de 78 anos precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros após cair em um vão estreito entre as paredes de sua residência e a do vizinho, no bairro Santa Maria, em Contagem, na Metropolitana de Belo Horizonte. O incidente aconteceu na rua Jorge Velho na tarde deste domingo (16).



De acordo com testemunhas e informações do Corpo de Bombeiros, o homem tentou salvar uma galinha que havia caído no local e acabou ficando preso. Ele caiu de forma lateral e não conseguia se mover, devido à falta de espaço. Como o local era de difícil acesso, os bombeiros precisaram realizar um corte controlado na parede interna da casa do idoso para resgatá-lo.



A operação durou cerca de 30 minutos, e apesar do susto, o idoso foi retirado sem sinais de fraturas. Ele foi atendido por uma equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) no local e, em seguida, encaminhado para um pronto atendimento para exames mais detalhados. As causas da queda ainda não foram esclarecidas.



Veja a reportagem completa no vídeo acima.