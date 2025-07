Igreja Universal completa 48 Anos e recebe homenagem na Câmara Municipal de Belo Horizonte

A Igreja Universal do Reino de Deus completou 48 anos e foi homenageada na Câmara Municipal de Belo Horizonte por suas ações sociais, nesta segunda-feira (08). Os vereadores destacaram a importância do trabalho assistencial da igreja. O Bispo Ariel de Santos recebeu um diploma de honra ao mérito em reconhecimento a essas contribuições. "É uma missão que Deus nos deu e é um trabalho feito por todos que passaram até hoje", afirmou o Bispo. O diretor executivo da ** RECORD ** Minas, Paulo Batista, também parabenizou a Igreja Universal por sua trajetória. Desde seu início em 1977 no Rio de Janeiro, a igreja expandiu-se para mais de 150 países, impactando milhões de vidas.



