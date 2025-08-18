Logo R7.com
Imagens revelam últimos momentos de gari antes de ser morto em BH

Advogados da família pediram o bloqueio dos bens dele e uma ação por danos morais e materiais está em andamento

MG no Ar|Do R7

Imagens obtidas pela **RECORD** mostram os últimos momentos de Laudermir de Sousa Fernandes, assassinado aos 44 anos, em Belo Horizonte. A Polícia Civil confirmou que a bala veio de uma arma pertencente à esposa do empresário Renê da Silva Nogueira. Os advogados da família pediram o bloqueio dos bens dele e uma ação por danos morais e materiais está em andamento. Enquanto Laudermir trabalhava na coleta de lixo no bairro Vista Alegre, as imagens registraram os momentos que antecederam o crime. A motorista do caminhão afirmou reconhecer Renê como o autor do disparo.

