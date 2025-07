Incêndio atinge condomínio e moradores precisam ser retirados às pressas em Vespasiano (MG)

Um incêndio atingiu um condomínio no bairro Sueli, em Vespasiano, na região Metropolitana de Belo Horizonte, na madrugada desta quarta-feira (02). As chamas causaram pânico entre os moradores. O fogo começou no quarto de um apartamento do primeiro andar. Segundo o filho da moradora, a brasa de um cigarro pode ter iniciado o fogo, mas um curto-circuito também é investigado. Duas moradoras inalaram fumaça e foram levadas à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Vespasiano, com tosse e taquicardia. O prédio, composto por 16 apartamentos em quatro andares, teve a estrutura avaliada pelos bombeiros, que não encontraram danos significativos. Mesmo após a liberação, alguns moradores optaram por ficar com parentes por causa da sujeira da fuligem.



