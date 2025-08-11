Incêndio atinge ônibus com torcedores do Cruzeiro em MG

Um ônibus que levava 48 torcedores do Cruzeiro de São João del-Rei a Belo Horizonte pegou fogo na BR-040, próximo ao bairro Jardim Canadá. O incêndio começou por volta das 23h e destruiu o veículo. Todos os passageiros conseguiram descer antes que as chamas se alastrassem. O motorista relatou não ter percebido defeitos no ônibus até notar o fogo pelo retrovisor. Após uma hora e meia, o incêndio foi controlado pelos bombeiros com cerca de 16 mil litros de água. Ninguém ficou ferido.



