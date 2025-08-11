Incêndio atinge ônibus com torcedores do Cruzeiro em MG
Todos os passageiros conseguiram descer antes que as chamas se alastrassem
Um ônibus que levava 48 torcedores do Cruzeiro de São João del-Rei a Belo Horizonte pegou fogo na BR-040, próximo ao bairro Jardim Canadá. O incêndio começou por volta das 23h e destruiu o veículo. Todos os passageiros conseguiram descer antes que as chamas se alastrassem. O motorista relatou não ter percebido defeitos no ônibus até notar o fogo pelo retrovisor. Após uma hora e meia, o incêndio foi controlado pelos bombeiros com cerca de 16 mil litros de água. Ninguém ficou ferido.
