Incêndio atinge parque estadual do Rola Moça em Minas Gerais

Um incêndio de grandes proporções atingiu o parque estadual do Rola Moça, situado entre Nova Lima e Brumadinho, na Grande BH, neste domingo (04). Seis equipes do Corpo de Bombeiros e brigadistas foram mobilizados para combater os focos usando abafadores, enquanto enfrentavam ventos fortes e uma topografia acidentada. As chamas, detectadas inicialmente por câmeras de monitoramento, avançaram rapidamente devido à vegetação seca, ameaçando áreas como a Serra Catarina e o Poço da Calçada. A operação contou com o apoio aéreo do helicóptero Guará do Instituto Estadual de Florestas. As autoridades não divulgaram informações sobre a área total afetada ou a origem do incêndio, e destacaram a preocupação com o impacto ambiental e o risco às áreas próximas aos cursos d'água. Na manhã seguinte, os bombeiros retornaram ao local e conseguiram controlar completamente as chamas.



