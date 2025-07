Incêndio com chamas de cinco metros assusta moradores do Conjunto Paulo VI, em BH

Um incêndio assustou os moradores do bairro Conjunto Paulo VI, na região nordeste de Belo Horizonte, na noite desta segunda-feira (07). As chamas chegaram a cinco metros de altura e podiam ser vistas à distância. Uma criança registrou o momento em vídeo, perguntando: "Nossa, cadê o bombeiro?" Os bombeiros chegaram ao local por volta das 18 horas e combateram o fogo usando água e abafadores. Segundo os bombeiros, a vegetação baixa funcionou como barreira, evitando que as chamas se espalhassem para prédios vizinhos. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas.



