Incêndio de grandes proporções atinge casa no bairro Providência, em BH

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma casa no bairro Providência, na região norte de Belo Horizonte. O fogo se espalhou rapidamente pelo local. Diversas equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local para combater as chamas.



Durante a ocorrência, duas pessoas ficaram feridas. Elas apresentaram queimaduras e foram atendidas pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). As vítimas, que eram os dois filhos mais velhos e o marido da moradora, inalaram muita fumaça. Um deles sofreu queimaduras no ombro. Todos receberam os primeiros atendimentos na ambulância e, em seguida, foram encaminhados para o hospital para realizar exames. Veja a reportagem completa no vídeo acima.