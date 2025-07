Incêndio deixa mãe gravemente ferida e mata criança de dois anos na Grande BH

Um incêndio em uma residência no bairro Niterói, em Betim, na região metropolitana de Belo Horzionte, resultou na morte de uma criança, de dois anos. O incêndio começou por volta das 17h, e a mãe da criança, de 31 anos, foi levada ao Hospital Regional de Betim, onde se encontra em estado grave. Vizinhos tentaram retirar a família do imóvel. Peritos investigam a causa do incêndio, com hipóteses de que uma das crianças estivesse brincando com fogo ou que o incêndio tenha sido iniciado por um celular carregando. A tragédia abalou a comunidade local, que está profundamente comovida com o ocorrido.



