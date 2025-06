Incêndio destrói borracharia e afeta casas e rede elétrica na Grande BH

Um incêndio destruiu uma borracharia, na manhã desta segunda-feira (16), em Ibirité, na região metropolitana de Belo Horizonte. O local, que abrigava muitos pneus, teve sua estrutura desabada. O Corpo de Bombeiros foi acionado e trabalha no rescaldo, enquanto moradores aguardam nas proximidades. A rede elétrica foi afetada, necessitando a presença do carro da companhia responsável. A Defesa Civil também está no local para avaliar os danos. O sinistro ainda ameaça estruturas adjacentes.



