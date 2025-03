Incêndio destrói carro em estacionamento de farmácia em Belo Horizonte

Um incêndio destruiu um carro no estacionamento de uma farmácia no bairro Sagrada Família, na região Leste de Belo Horizonte, nesta terça-feira (18). A fumaça do incêndio tomou conta do estabelecimento, obrigando a evacuação do local. O incêndio também causou danos a um prédio vizinho, com vidros das janelas estourando e canos de água derretendo devido ao intenso calor das chamas.



Duas viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas e atuaram no combate às chamas. Segundo os militares, a fumaça preta gerada pelo incêndio atingiu a garagem de um prédio próximo. Não houve feridos. A causa do incêndio ainda está sendo investigada.



Veja a reportagem completa no vídeo acima.