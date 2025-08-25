Incêndio destrói gráfica e mobiliza Corpo de Bombeiros em Contagem (MG)

Um incêndio atingiu uma gráfica em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, neste domingo (24). O fogo se espalhou rapidamente devido ao vento e à grande quantidade de papel armazenado. Militares do Corpo de Bombeiros foram acionados para controlar as chamas que ameaçaram residências próximas. Moradores relataram momentos de pânico enquanto tentavam conter o avanço das labaredas com água da própria casa. A estrutura da gráfica colapsou durante a operação, dificultando o trabalho dos bombeiros. Mais de 40 mil litros de água foram utilizados no combate ao incêndio. A causa ainda não foi identificada, e a Defesa Civil realizará uma avaliação dos danos na segunda-feira.



