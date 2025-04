Incêndio destrói loja de roupas e acessórios infantis em Belo Horizonte

Um incêndio destruiu uma casa no bairro Ipiranga, em Belo Horizonte. Os moradores estavam fora, mas ao retornar e encontrar as chamas, tentaram contê-las. Ao inalarem muita fumaça, precisaram ser hospitalizados. A Defesa Civil interditou o imóvel devido aos riscos estruturais e prestou apoio humanitário aos afetados. Enquanto isso, um incêndio destruiu uma loja de roupas infantis no bairro Glória, em BH. Há suspeitas de que o fogo tenha sido criminoso, pois foram encontrados sinais de arrombamento. As causas estão sendo investigadas e, apesar dos danos, não houve feridos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!