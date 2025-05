Incêndio destrói parte de oficina e danifica veículos em Belo Horizonte

Um incêndio atingiu uma oficina de lanternagem, na noite dessa quinta-feira (29), no bairro Santa Branca, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo iniciou por volta das 23h30 da noite, em um colchão de pessoas em situação de rua, antes de se alastrar para o galpão que abrigava 20 veículos. Três carros foram completamente destruídos e outros três, parcialmente atingidos. Os bombeiros controlaram as chamas em cerca de uma hora, evitando maiores danos aos veículos restantes. Metade do galpão foi isolada pela Defesa Civil devido a danos estruturais. Ninguém ficou ferido.



