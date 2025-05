Incêndio em apartamento mobiliza bombeiros por mais de três horas em Belo Horizonte

Um incêndio atingiu a cobertura de um prédio, na madrugada desta sexta-feira (16), no bairro Funcionários, região Centro-Sul de Belo Horizonte. Devido à baixa pressão dos hidrantes, foi necessário usar mangueiras externas. O combate às chamas durou quase três horas, com uso de 10 mil litros d'água. Testemunhas relataram fumaça intensa. Uma moradora, resgatada por vizinhos, foi hospitalizada por inalação de fumaça. Segundo relatos, ela pode ter provocado o incidente. A Defesa Civil avaliará os danos estruturais no prédio.



