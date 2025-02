Influencer bate em criminoso para tentar evitar assalto em BH

Uma influenciadora digital com mais de 200 mil seguidores reagiu a um assalto, na manhã de terça-feira (11), no bairro Castelo, na região da Pampulha. Apesar da tentativa de impedir o roubo, os criminosos levaram o celular dela. O caso aconteceu em frente a casa da vítima.



Nas imagens de câmeras de segurança, é possível ver que a dupla de assaltantes chega de moto. Um deles desce e fica parado na calçada. Danielle Tonette vem distraída utilizando o aparelho celular, quando o comparsa, que está pilotando a moto, se aproxima e aborda a vítima.



Danielle reage ao assalto e chega a bater em um dos homens. Ela tenta parar a moto jogando um objeto no veículo, mas não consegue. A dupla fugiu do local após pegar o celular. A vítima registrou um boletim de ocorrência, mas os suspeitos ainda não foram localizados.



Segundo Danielle, ela estava voltando de uma corrida e, por trabalhar como influencer e consultora, tentou evitar o roubo do celular, contrariando as recomendações das forças de segurança. Segundo ela, detalhes da vida e do trabalho estavam no aparelho.



