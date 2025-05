Influenciador digital é preso por maus tratos a animais em Contagem (MG)

Em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, o influenciador digital Alexandre dos Santos Veloso Coelho, de 24 anos, foi preso por maus tratos a animais. Ele postava vídeos de cães atacando e matando galinhas em suas redes sociais. A polícia encontrou restos das aves e os cães sem água ou comida na casa do suspeito. Além disso, réplicas de armas e explosivos foram descobertos. Alexandre confessou alimentar os cães com aves para treiná-los. Ele pode pegar de dois a cinco anos de prisão, pagar multa e perder a guarda dos animais.



