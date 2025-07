Influenciador que dava galinhas vivas para cães é indiciado por maus-tratos

A Polícia Civil concluiu um inquérito sobre Alexandre dos Santos Veloso, de 25 anos, indiciado por maus tratos a animais e perturbação do sossego. Em maio, ele divulgou vídeos que mostravam cães atacando uma galinha; restos da ave foram achados em sua casa, onde filhotes estavam lesionados e sem comida. Simulacros de arma e artefatos explosivos também foram apreendidos. O inquérito, com mais de 150 páginas, foi encaminhado ao Ministério Público, e ele perdeu provisoriamente a guarda dos cães. Após as críticas, Alexandre debochou dos comentários em redes sociais.



