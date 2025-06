Influenciadores são feitos reféns durante assalto a festa em mansão de Belo Horizonte

Uma mansão no bairro Olhos d'Água, na região Oeste de Belo Horizonte, foi invadida por homens armados durante uma festa com influenciadores digitais. Entre os agredidos estava o influenciador conhecido como Igão, que possui quase 500 mil seguidores, e se envolveu em uma confusão em um hotel de luxo na capital mineira. Os criminosos aproveitaram a chegada de um motoboy para entregar bebidas e entraram no imóvel. As vítimas disseram que foram agredidas e mantidas reféns até a chegada da polícia.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!