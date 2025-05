Instrutor de Academia dorme ao volante e bate em poste no Anel Rodoviário, em BH

Um instrutor de academia, de 25 anos, bateu o carro em um poste na madrugada desta quarta-feira (21), no Anel Rodoviário, altura do bairro Caiçaras, região Noroeste de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar, o motorista voltava do trabalho e acredita ter adormecido ao volante. O impacto fez o carro girar na pista e a vítima ficou presa entre as ferragens. Equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros prestaram socorro. Apesar da destruição do veículo, ele sofreu apenas ferimentos leves. A polícia investiga o ocorrido e reforça os perigos de dirigir em estado de cansaço extremo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!