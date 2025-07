Integrante do "Comando Vermelho" é presa em BH, onde faria cirurgia plástica

Anne Casais, de 38 anos, conhecida como 'Dama do Crime' e apontada como mensageira do Comando Vermelho, foi presa em Belo Horizonte. A captura ocorreu após uma investigação conjunta das polícias de Minas Gerais e Mato Grosso, enquanto ela estava na cidade para cirurgia plástica. Anne tem um histórico de fraudes e lavagem de dinheiro, e sua atuação se intensificou após a morte de seu companheiro Junior Gago, ex-líder do Comando Vermelho no Mato Grosso, em 2023. Ela deve passar por audiência de custódia antes de ser transferida para o Mato Grosso. A prisão faz parte da operação Reversos, que incluiu 50 mandados de busca e apreensão.



