Jovem de 23 anos que matou o pai a facadas em BH tem histórico de surtos agressivos

Um jovem, de 23 anos, foi preso após matar o pai, de 87, com golpes de faca no bairro Betânia, região Oeste de Belo Horizonte, na tarde desse domingo (18). Durante um surto psicótico, ele andou nu pelas ruas, gritando frases desconexas. A Polícia Militar informou que ele desobedeceu ordens e ameaçou policiais. Ele foi contido após um militar realizar disparos de arma elétrica e foi levado ao Hospital João 23 em estado estável. O idoso, um policial civil aposentado, não resistiu aos ferimentos. A PM informou que boletins de ocorrência já foram registrados relatando surtos psicóticos do jovem.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!