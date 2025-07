Jovem é abordado na rua em "falso sequestro" promovido por influenciador digital em BH

Um jovem de 17 anos relatou que foi abordado por dois homens em um carro durante uma suposta brincadeira de um influenciador digital em Belo Horizonte. O jovem, que estava a caminho da academia, afirmou que os homens tentaram forçá-lo a entrar no veículo. Assustado, pediu ajuda em uma igreja próxima. A mãe do adolescente registrou boletim de ocorrência e expressou sua preocupação: "Se a igreja estivesse fechada, eles poderiam ter levado meu filho". O influenciador, que possui 70 mil seguidores, publicou um vídeo do ocorrido e posteriormente pediu desculpas à família. A Polícia Civil investiga o caso.



