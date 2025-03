Jovem é atacado com golpes de faca ao voltar de bloco de Carnaval em Belo Horizonte

Um homem, de 21 anos, está internado em estado grave no CTI do Hospital João 23, após ser atacado com nove golpes de faca. O crime ocorreu quando ele voltava de um bloco de Carnaval com a namorada, na escadaria da Rua Sapucaí, no bairro Floresta, na região leste de Belo Horizonte. O agressor iniciou uma confusão após fazer comentários sobre a jovem. O jovem foi atingido nos pulmões e teve o baço removido em uma cirurgia de emergência. Por pouco, o coração não foi atingido. A vítima foi rapidamente socorrida pelo SAMU e levada para o hospital.