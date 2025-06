Jovem é atingido por oito tiros em frente a distribuidora de bebidas de Belo Horizonte

Um jovem, de 22 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio no bairro Coqueiros, região Noroeste de Belo Horizonte, na madrugada desta segunda-feira (23). Ele foi atingido por oito tiros durante uma briga em frente a uma distribuidora de bebidas. O jovem tentou fugir após ser baleado, mas caiu ao bater a cabeça. Amigos o levaram para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro Ressaca, antes de ser transferido para o Hospital Municipal de Contagem, na região Metropolitana. A polícia procura o suspeito, que seria envolvido com tráfico de drogas na área. Registros policiais indicam que o jovem baleado também tem passagens por tráfico de drogas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!