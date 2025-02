Jovem é morto a tiros ao chegar em casa no bairro Mantiqueira, em BH

Um homem, de 24 anos, foi assassinado a tiros quando chegava em casa, no bairro Mantiqueira, região de Venda Nova, na noite desta segunda-feira (03). O jovem foi atingido por cinco disparos, sendo quatro na cabeça, e morreu a poucos quarteirões da residência.



A Polícia Militar informou que Daniel tinha envolvimento com o tráfico de drogas e acredita que o homicídio possa ter sido um acerto de contas. A Polícia Civil está à frente da investigação para apurar a motivação do crime.



