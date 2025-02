Jovem e namorada acusam policiais de agressão após motociclista fugir de blitz

Um jovem motociclista, que não tem carteira de habilitação, levou tiros de borracha na perna ao tentar fugir de uma blitz na avenida Tereza Cristina, no Barreiro, em Belo Horizonte. Ele e a namorada afirmam que os policiais agiram de forma agressiva e pedem uma explicação.



Segundo a adolescente, ela levou tapas e socos dos militares por não querer passar a senha do celular. Ainda segundo ela, os militares chegaram a colocar em sua cabeça. Tudo teria acontecido na casa da sogra da menina. O local, segundo a adolescente, foi invadido por policiais que tinham abordado o namorado na blitz, e foram procurar drogas no imóvel.



O jovem foi levado para o Hospital João 23. Além dos dois tiros de borracha que levou nas costas, ele teve duas fraturas expostas na mesma perna, passou por exames e foi direto para o bloco cirúrgico.



O caso vai ser repassado para a corregedoria da Polícia Militar que deve investigar a conduta dos militares envolvidos na ocorrência. A reportagem procurou a PM e aguarda retorno.