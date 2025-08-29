Jovem é preso com R$ 200 mil em cocaína e crack após denúncia anônima em Nova Lima (MG)

Um jovem, de 21 anos, foi preso, na noite desta quinta-feira (28), após uma denúncia anônima. O suspeito foi encontrado com quase 4.000 pinos de cocaína e 1 kg de crack dentro de casa, no bairro Cruzeiro, em Nova Lima, na região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar, essa foi uma das maiores apreensões de drogas na região. O rapaz teria comprado o material para pagar depois, por R$ 70 mil, e planejava lucrar R$ 200 mil com a venda da mercadoria. O suspeito não tinha antecedentes criminais.