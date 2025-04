Jovem sai para comprar bebida e morre em acidente de moto em BH

Ítalo Rodrigues Santos, de 22 anos, morreu após bater com uma moto em um poste na avenida Perimetral, na região do Barreiro, em Belo Horizonte. O acidente aconteceu durante a madrugada, depois dele sair de uma festa para comprar bebidas. A polícia suspeita que ele perdeu o controle do veículo. Quando o Samu chegou, Ítalo ainda estava vivo, mas não resistiu aos ferimentos. A perícia descartou a hipótese de ferimento por arma de fogo, que foi inicialmente investigada. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para exames detalhados. Após a demora do jovem em retornar, seus familiares o procuraram e o encontraram no local do acidente.



