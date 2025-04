Jovens que tiveram um passado de delitos se reúnem para encontro esportivo e de fé em BH

A Igreja Universal promoveu, neste final de semana, um torneio de futebol, em várias cidades do país, entre jovens com um passado na criminalidade. O encontro, além de propiciar esperança para um recomeço de vida, também foi uma oportunidade de reaproximação com a fé. Em Belo Horizonte, a disputa aconteceu na Arena Santa Rita, na região do Barreiro. O evento foi promovido pela Universal Socioeducativo, grupo da Igreja Universal que atua no sistema prisional.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!