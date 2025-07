Julgamento de homem que matou mulher por causa de ambulância na rua começa nesta quinta (24)

Mauro Lúcio Pinheiro começará a ser julgado, nesta quinta-feira (24), no Fórum Lafayette, em Belo Horizonte, pelo assassinato de Layla Karina Teles. O crime ocorreu em novembro de 2023 e envolveu uma discussão entre o réu e a vítima devido a uma ambulância que prestava socorro à avó da jovem. Após a confusão, o réu agrediu Layla com golpes de faca. A família aguarda o julgamento enquanto o acusado permanece preso.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!