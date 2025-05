Justiça converte em preventiva a prisão de jovem que matou o pai durante surto em BH

A Justiça converteu em preventiva a prisão do jovem de 23 anos acusado de matar o próprio pai, Geraldo Sá, um policial civil aposentado de 87 anos, no bairro Betânia, região Oeste de Belo Horizonte. O crime aconteceu durante um surto psicótico. O investigado segue internado desde o dia do homicídio. A Defensoria Pública pediu liberdade provisória, mas o Ministério Público defendeu a manutenção da prisão. O juiz responsável pelo caso acatou a recomendação do MP, após analisar depoimentos que relataram o comportamento agressivo do jovem, os riscos à mãe e a testemunhas do caso. Além do pai, o jovem também matou a gata da família e, segundo relatos, tentou invadir uma igreja antes de ser contido com dificuldade por policiais.



